Marché aux aromates, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Marché aux aromates 6 et 7 juin Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Plantes aromatiques et produits dérivés sont proposés tout le week-end des Rendez-vous aux Jardins dans les galeries du cloître.

Les exposants :

GAEC Terra Bellis (Culture de plantes médicinales)

Les Élixirs de Terre Mère (Production de plantes aromatiques et médicinales)

Aromat’o Plant (production de plantes aromatiques et fleurs comestibles)

Alterrenative cosmétiques (savonnerie artisanale)

La Ferme de Châteaufer (épices, bouillon, coffret aromatique, lactofermentation, pépinière de plants maraichers)

La Taupetterie (apéritifs et liqueurs bio à base de plantes)

Poilfol Vinaigrerie (vignaigres aromatiques)

Tons & Merveilles / Karine Fargeton (peinture végétale)

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Plantes aromatiques et produits dérivés sont proposés tout le week-end des Rendez-vous aux Jardins dans les galeries du cloître.

© Pierre Planchenault