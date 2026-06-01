Initiation à l’émerveillement, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Initiation à l’émerveillement 6 et 7 juin Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

En s’appuyant sur le monde invisible et minuscule qui nous entoure, les élèves du collège Claude Debussy de La Guerche-sur-L’Aubois découvrent le processus de création de la compagnie Matiloun : partir d’une étape de recherche et de documentation pour ensuite développer de nombreuses pratiques artistiques.

Devenus de véritables chercheurs-artistes, les élèves ont exploré la biodiversité dans le collège et sur Terre ainsi que l’univers de la chauve-souris par le biais de disciplines variées et transversales telle la composition sonore, la création musicale, l’expression corporelle, les arts plastiques, l’écriture, la scénographie ou encore la macro-photographie.

La restitution rend compte de cette aventure scientifique et artistique sous la forme d’un journal de bord, visuel et sonore.

——

Compagnie Matiloun : Clémence Prévault – comédienne et directrice artistique / Sébastien Janjou – musicien et compositeur / Léa Fouillet – médiatrice

Loïc Barbado – photographe

Jean-Christophe Désert – compositeur

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Les jardins contemporains, pensés par le paysagiste Gilles Clément, mettent en valeur le lien harmonieux entre le patrimoine bâti et l’environnement naturel. Centre culturel de rencontre, l’abbaye est un foyer reconnu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu touristique majeur. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

En s’appuyant sur le monde invisible et minuscule qui nous entoure, les élèves du collège Claude Debussy de La Guerche-sur-L’Aubois découvrent le processus de création de la compagnie Matiloun : de …

© DR