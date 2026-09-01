Informations pratiques

Baccarat

Concours de Mölkky

Place du Général de Gaulle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concours de Mölkky organisé par l’association Avenir de Baccarat. Après-midi ouvert à tous. De nombreux lots offerts par les commerçants bachamois.

Accès libre. Buvette et petite restauration sur place. Tarif: 3€ pour une équipe de deux joueurs.

Inscriptions sur place à partir de 13h30 ou en ligne.Tout public

3 .

Place du Général de Gaulle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 71 25 12 09 info@avenir-de-baccarat.fr

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English :

M%F6lkky Tournament organized by the Avenir de Baccarat association. Afternoon event open to everyone. Many prizes donated by local merchants in Baccarat.

Free admission. Refreshments and light snacks available on site. Fee: 3? for a team of two players.

Register on site starting at 1:30 p.m. or online.

L’événement Concours de Mölkky Baccarat a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS