UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baud

Concours de palets Baud

samedi 25 juillet 2026 · Baud

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Champ de foire
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Concours de palets

Champ de foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le bar les Décapsulés organise un concours de palets en doublette.
À partir de 13h.   .

Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de palets Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté

À voir aussi à Baud (Morbihan)