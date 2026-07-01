AGENDA · Baud
Concours de palets Baud
samedi 25 juillet 2026 · Baud
Informations pratiques
Baud
Concours de palets
Champ de foire Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le bar les Décapsulés organise un concours de palets en doublette.
À partir de 13h. .
Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04
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English :
L’événement Concours de palets Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté
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