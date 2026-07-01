Informations pratiques

Baud

Concours de palets

Champ de foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le bar les Décapsulés organise un concours de palets en doublette.

À partir de 13h. .

Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04

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English :

L’événement Concours de palets Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté