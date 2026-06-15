Les Flâneries baldiviennes Les sépultures remarquables des notables de Baud au 19ème siècle Baud mercredi 29 juillet 2026.

Baud

Les Flâneries baldiviennes Les sépultures remarquables des notables de Baud au 19ème siècle

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:15:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les superbes tombes de marbre blanc des notables de Baud nous rappellent que des hommes, qui ont fait l’histoire de notre commune, y reposent. Avec leurs sépultures c’est leur histoire qui sera retracée, avec l’énigme de l’une d’entre elles que vous découvrirez peut-être.

Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.

10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Flâneries baldiviennes Les sépultures remarquables des notables de Baud au 19ème siècle Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté