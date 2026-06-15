Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan Baud
Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan Baud mercredi 22 juillet 2026.
Baud
Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:15:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Découverte du château de Kermorvan, un lieu noble dont les Le Brun, les seigneurs, sont attestés en 1423. La seigneurie passera aux Rimaison puis aux de Langle. Ils y resteront jusqu’en 1826, date à laquelle le château est vendu à Guillaume Poignant, le futur maire de Baud. Une longue et passionnante histoire à découvrir, le manoir, les murs d’enceinte, les vestiges de l’ancienne orangerie, des communs, avec une entrée distincte du manoir qui possède toujours sa magnifique porte d’entrée. Une passionnante histoire à découvrir.
Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.
10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté
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