Baud

Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:15:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Découverte du château de Kermorvan, un lieu noble dont les Le Brun, les seigneurs, sont attestés en 1423. La seigneurie passera aux Rimaison puis aux de Langle. Ils y resteront jusqu’en 1826, date à laquelle le château est vendu à Guillaume Poignant, le futur maire de Baud. Une longue et passionnante histoire à découvrir, le manoir, les murs d’enceinte, les vestiges de l’ancienne orangerie, des communs, avec une entrée distincte du manoir qui possède toujours sa magnifique porte d’entrée. Une passionnante histoire à découvrir.

Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.

10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté