Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud mardi 11 août 2026.

Baud

Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Un espace pour apprendre à reconnaître et transformer les plantes du jardin pour en faire des sirops ou des limonades. Les petits curieux se raviront de participer aux différentes étapes de préparation et de dégustation ! Avec Kristell Corre Cueillir.

À partir de 6 ans et demi.

À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté