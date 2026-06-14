Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud
Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud mardi 11 août 2026.
Baud
Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Un espace pour apprendre à reconnaître et transformer les plantes du jardin pour en faire des sirops ou des limonades. Les petits curieux se raviront de participer aux différentes étapes de préparation et de dégustation ! Avec Kristell Corre Cueillir.
À partir de 6 ans et demi.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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