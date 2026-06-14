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Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud

Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud mardi 11 août 2026.

Ville : 56150 Baud

Département : Morbihan

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Baud

Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Un espace pour apprendre à reconnaître et transformer les plantes du jardin pour en faire des sirops ou des limonades. Les petits curieux se raviront de participer aux différentes étapes de préparation et de dégustation ! Avec Kristell Corre Cueillir.
À partir de 6 ans et demi.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.   .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Les petites échappées Créer des boissons à base de plantes Baud a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté

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