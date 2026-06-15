Les Flâneries baldiviennes Le miel et les abeilles, un apiculteur Baud
Les Flâneries baldiviennes Le miel et les abeilles, un apiculteur Baud mercredi 19 août 2026.
Baud
Les Flâneries baldiviennes Le miel et les abeilles, un apiculteur
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:15:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’apiculteur élève des abeilles dans le but de produire du miel, mais aussi de la gelée royale, la cire. Il doit par conséquent fournir aux abeilles un environnement propice au développement des colonies. L’apiculteur dot aussi s’assurer que les abeilles disposent de suffisamment de nourriture toute l’année. C’est ce métier qu’Erwan, un passionné, nous fera découvrir.
Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.
10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les Flâneries baldiviennes Le miel et les abeilles, un apiculteur Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté
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