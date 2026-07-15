Informations pratiques

Baud

Fête de Cranne

Cranne Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-09

10h pardon de St Jacques, vente de bouillie de millet. 12h30 rost er forn. 15h jeux inter quartier. En soirée tripes à la mode de Cranne. Crêpes-grillades. 20h30 fest-noz. (idée programme 2025) .

Cranne Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 14 85 22 74

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English :

L’événement Fête de Cranne Baud a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté