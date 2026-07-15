Traces et indices des animaux Baud
mardi 4 août 2026 · Baud
Informations pratiques
Baud
Traces et indices des animaux
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Partez à l’aventure lors d’un grand jeu de piste en pleine nature. Empreintes, crottes, plumes, restes de repas… les animaux laissent derrière eux de nombreux indices. Saurez-vous les retrouver et découvrir qui se cache dans la forêt ?. Avec Centre Bretagne Nature.
De 14h à 16h, à partir de 4 ans. 6€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Traces et indices des animaux Baud a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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