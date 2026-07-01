Informations pratiques

Baud

Troc et puces

route de Pont de Baud Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

De 9h à 17h entrée libre.

Grande tombola, buvette et restauration sur place. Organisé par l’association sur les pas de Lucile.

Les organisateurs En mai 2027, nous participerons au 205 trophée, un raid solidaire de plus de 4000 km entre l’Europe et le Maroc. Chaque kilomètre parcouru devient alors un moyen de sensibiliser, d’aider et de contribuer, à notre

échelle, à une action solidaire. Surtout, notre engagement s’inscrit dans une cause qui nous tiens à cœur soutenir l’association “sur les pas de lucile . Donner du sens à cette expérience est essentiel pour nous. .

route de Pont de Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 49 37 80 45

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English :

L’événement Troc et puces Baud a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté