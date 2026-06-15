Baud

Les Flâneries baldiviennes L’allée couverte du Prieuré

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:15:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Aurélie Crowch est une spécialiste de la préhistoire responsable d’opération au service archéologique du Département du Morbihan. Avec Aurélie ce sera la découverte de l’allée couverte du Prieuré mais aussi un voyage au cœur de la vie des populations du Néolithique. Comment y vivait-on ?

Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.

10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Flâneries baldiviennes L’allée couverte du Prieuré Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté