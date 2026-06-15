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Les Flâneries baldiviennes L’allée couverte du Prieuré Baud

Les Flâneries baldiviennes L’allée couverte du Prieuré Baud mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 56150 Baud

Département : Morbihan

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif :

Baud

Les Flâneries baldiviennes L’allée couverte du Prieuré

Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:15:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Aurélie Crowch est une spécialiste de la préhistoire responsable d’opération au service archéologique du Département du Morbihan. Avec Aurélie ce sera la découverte de l’allée couverte du Prieuré mais aussi un voyage au cœur de la vie des populations du Néolithique. Comment y vivait-on ?
Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.
10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.   .

Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07 

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English :

L’événement Les Flâneries baldiviennes L’allée couverte du Prieuré Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté

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