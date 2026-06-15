Les Flâneries baldiviennes Les écoles de Baud Baud
Les Flâneries baldiviennes Les écoles de Baud Baud mercredi 12 août 2026.
Baud
Les Flâneries baldiviennes Les écoles de Baud
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:15:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Les premiers cours sont dispensés par des prêtres, sous l’ancien régime dans la chapelle de la madeleine. Mais c’est au XIXe siècle qu’est construite l’école des garçons puis celle des filles. Ensuite les nouvelles constructions vont se succéder. Bientôt elles deviendront mixtes. Une histoire à découvrir et pour certains, peut-être de vieux souvenirs.
Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.
10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les Flâneries baldiviennes Les écoles de Baud Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté
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