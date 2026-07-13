Informations pratiques

Baud

Les décapsulés août

Champ de foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-14

Le bar Les Décapsulés vous propose des soirées concerts

• vendredi 14 à 20h duo Ousmane & Shayna Sun | reggae / hip-hop / afro

• vendredi 28 à 21h concert Soloma | live électro Marimba .

Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04

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English :

L’événement Les décapsulés août Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté