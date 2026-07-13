AGENDA · Baud
Les décapsulés août Baud
vendredi 14 août 2026 · Baud
Informations pratiques
Baud
Les décapsulés août
Champ de foire Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-14
Le bar Les Décapsulés vous propose des soirées concerts
• vendredi 14 à 20h duo Ousmane & Shayna Sun | reggae / hip-hop / afro
• vendredi 28 à 21h concert Soloma | live électro Marimba .
Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les décapsulés août Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Baud (Morbihan)
- Les Flâneries baldiviennes Le château de Kermorvan Baud 22 juillet 2026
- Troc et puces Baud 26 juillet 2026
- Les Flâneries baldiviennes Les sépultures remarquables des notables de Baud au 19ème siècle Baud 29 juillet 2026
- Traces et indices des animaux Baud 4 août 2026
- Les Flâneries baldiviennes De la prairie Madame au champ de foire Baud 5 août 2026