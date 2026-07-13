UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baud

Les décapsulés août Baud

vendredi 14 août 2026 · Baud

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Champ de foire
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Les décapsulés août

Champ de foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-14

Le bar Les Décapsulés vous propose des soirées concerts
• vendredi 14 à 20h duo Ousmane & Shayna Sun | reggae / hip-hop / afro
• vendredi 28 à 21h concert Soloma | live électro Marimba   .

Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les décapsulés août Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté

À voir aussi à Baud (Morbihan)