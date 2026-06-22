Les Flâneries baldiviennes De la prairie Madame au champ de foire Baud
mercredi 5 août 2026 · Baud
Informations pratiques
Baud
Les Flâneries baldiviennes De la prairie Madame au champ de foire
Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:15:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pendant des siècles, c’était la prairie Madame des seigneurs de Coët-Ligné. Pendant plus d’un siècle, le champ de foire n’a cessé d’évoluer, de changer d’aspect, de recevoir divers bâtiments, dont les écoles. Il sera aussi le témoin d’évènements tragiques. Depuis un an, le champ de foire a de nouveau subi une nouvelle mue, sans doute la dernière. Une longue et passionnante histoire méconnue à découvrir.
Par le Groupe d’Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.
10h15 gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les Flâneries baldiviennes De la prairie Madame au champ de foire Baud a été mis à jour le 2026-06-22 par OT BAUD Communauté
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