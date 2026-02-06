Concours de Peinture et de dessin

Dans les rues du village La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de la Fête Votive, l’association Couleurs d’Aquitaine de Pessac (33) et l’association Arts et Cultures en Liberté organisent un Concours pour peindre ou dessiner le patrimoine matériel ou immatériel de La Sauvetat du Dropt. Pour adultes et enfants, professionnels ou amateurs.

Dans le cadre de la Fête Votive, l’association Couleurs d’Aquitaine de Pessac (33) et l’association Arts et Cultures en Liberté organisent un Concours pour peindre ou dessiner le patrimoine matériel ou immatériel de La Sauvetat du Dropt. Pour adultes et enfants, professionnels ou amateurs. Inscription gratuite de 8h à 12h devant la Maison des Loisirs. Remise des prix vers 17h. Nombreux lots à gagner. .

Dans les rues du village La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Peinture et de dessin

Couleurs d’Aquitaine is an association that draws the heritage by inviting amateur or confirmed painters to a painting contest that takes place over one day. Within the framework of the village festival, they are invited to come and paint or draw the heritage or the landscapes of the village.

L’événement Concours de Peinture et de dessin La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Lauzun