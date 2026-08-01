Informations pratiques

Avallon

Concours de pétanque

Rue Président Pierre-Étienne Flandin Avallon Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’Avallon Football Club Olympique organise un concours de pétanque au boulodrome de la Morlande, rue Joe Cox.

Restauration sur place.

Formule ABC en doublettes

Ouverture des inscriptions 10 h, début du concours 11 h .

Rue Président Pierre-Étienne Flandin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 78 13 52

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Avallon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay