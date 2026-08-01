Concours de pétanque Avallon
samedi 29 août 2026 · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Concours de pétanque
Rue Président Pierre-Étienne Flandin Avallon Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’Avallon Football Club Olympique organise un concours de pétanque au boulodrome de la Morlande, rue Joe Cox.
Restauration sur place.
Formule ABC en doublettes
Ouverture des inscriptions 10 h, début du concours 11 h .
Rue Président Pierre-Étienne Flandin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 78 13 52
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Avallon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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