Soirée Miles & Coltrane 100 bougies jazz Terrasses du Bel Air Avallon

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Début : 2026-08-29 18:30:00

MILES & COLTRANE 200 ans de génie… et toujours aussi vivants !

Nés en 1926, Miles DAVIS et John COLTRANE auraient fêté leurs 100 ans en 2026. Aux Terrasses du Bel Air, nous avons choisi de leur rendre le plus bel hommage jouer leur musique, la faire vibrer, la réinventer et la partager aujourd’hui. Pour ce concert exceptionnel, le trompettiste Fabien MARY mène un quintette de tout premier plan. Figure majeure du jazz européen, il s’est forgé un style élégant et lumineux après des études classiques, un parcours à Paris et New York, et des collaborations avec Wynton MARSALIS, Diana KRALL, Benny GOLSON, Archie SHEPP. Récompensé à plusieurs reprises, il incarne un jazz vivant, entre bebop, hard bop et modernité.

À ses côtés, des musiciens tout aussi remarquables

César POIRIER, qui a joué avec Ibrahim MAALOUF, Christian ESCOUDÉ, Géraud PORTAL, Leon PARKER, Frank AMSALLEM ; Yves BROUQUI, figure de la guitare jazz française, collaborateur de Spike WILNER, Paul GILL, Grant STEWART, Joe STRASSER, Florin NICULESCU et Joni ZELNIK, aux côtés de Youn Sun NAH, Géraldine LAURENT, Avishai COHEN (trompétiste), Ari HOENIG, et Paul MORVAN.

Au programme, les grandes pages du répertoire MILES & COLTRANE, des thèmes légendaires, des envolées libres, du groove, du feu, de l’émotion, et cette énergie unique du jazz… quand il est joué ici et maintenant. Que vous soyez fan absolu, amateur éclairé ou simplement curieux de vivre une grande soirée musicale sous les étoiles, ce concert est fait pour vous Le 29 août 2026, aux Terrasses du Bel Air, le jazz fête ses géants, et nous, on fête le plaisir d’écouter ensemble Miles, Coltrane, Fabien Mary Quintet et Vous. .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

