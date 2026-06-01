Compiègne

Concours de pétanque

6 Rue de la Procession Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Concours de pétanque en doublette.

Inscriptions obligatoires. 32 équipes maximum.

– Jet du but 10h00.

– Pause déjeuner 12h00 14h00 (Frites,saucisses, merguez, crêpes, buvette

Concours de pétanque en doublette.

Inscriptions obligatoires. 32 équipes maximum.

– Jet du but 10h00.

– Pause déjeuner 12h00 14h00 (Frites,saucisses, merguez, crêpes, buvette .

6 Rue de la Procession Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 45 15 42 09 christiancompiegne@hotmail.com

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English :

Doubles pétanque competition.

Registration required. maximum 32 teams.

– Goal throw: 10:00 am.

– Lunch break: 12:00 14:00 (French fries, sausages, merguez, pancakes, refreshment bar)

L’événement Concours de pétanque Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme