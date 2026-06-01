Concours de pétanque Compiègne
Concours de pétanque Compiègne dimanche 28 juin 2026.
Compiègne
Concours de pétanque
6 Rue de la Procession Compiègne Oise
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Concours de pétanque en doublette.
Inscriptions obligatoires. 32 équipes maximum.
– Jet du but 10h00.
– Pause déjeuner 12h00 14h00 (Frites,saucisses, merguez, crêpes, buvette
Concours de pétanque en doublette.
Inscriptions obligatoires. 32 équipes maximum.
– Jet du but 10h00.
– Pause déjeuner 12h00 14h00 (Frites,saucisses, merguez, crêpes, buvette .
6 Rue de la Procession Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 45 15 42 09 christiancompiegne@hotmail.com
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English :
Doubles pétanque competition.
Registration required. maximum 32 teams.
– Goal throw: 10:00 am.
– Lunch break: 12:00 14:00 (French fries, sausages, merguez, pancakes, refreshment bar)
L’événement Concours de pétanque Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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