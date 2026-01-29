Concours de pétanque de la pêche Rue des Acacias Pont-Salomon

Concours de pétanque de la pêche

Rue des Acacias Buvette du stade Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Les Amis de la Semène vous donne rendez-vous pour leur concours de pétanque.

Inscription à partir de 13h, début du concours à 14h.

English :

Les Amis de la Semène invite you to their petanque competition.

Registration from 1pm, competition starts at 2pm.

