Concours de pétanque de la pêche Rue des Acacias Pont-Salomon

Début : 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Amis de la Semène vous donne rendez-vous pour leur concours de pétanque.
Inscription à partir de 13h, début du concours à 14h.
Rue des Acacias Buvette du stade Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 74 44 29 lesamisdelasemene@gmail.com
English :
Les Amis de la Semène invite you to their petanque competition.
Registration from 1pm, competition starts at 2pm.
