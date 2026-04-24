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Concours de pétanque des Aînés Pontois Pont-Salomon

Concours de pétanque des Aînés Pontois Pont-Salomon mercredi 16 septembre 2026.

Adresse : Maison pour tous

Ville : 43330 Pont-Salomon

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Tarif :

Pont-Salomon

Concours de pétanque des Aînés Pontois

Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Le Club des Aînés Pontois vous propose un concours de pétanque à la Maison pour tous.
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Maison pour tous Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 13 69 73 

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English :

The Club des Aînés Pontois is organizing a pétanque competition at the Maison pour tous.

L’événement Concours de pétanque des Aînés Pontois Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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