Concours de pétanque des Aînés Pontois Pont-Salomon
Concours de pétanque des Aînés Pontois Pont-Salomon mercredi 16 septembre 2026.
Pont-Salomon
Concours de pétanque des Aînés Pontois
Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le Club des Aînés Pontois vous propose un concours de pétanque à la Maison pour tous.
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Maison pour tous Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 13 69 73
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English :
The Club des Aînés Pontois is organizing a pétanque competition at the Maison pour tous.
L’événement Concours de pétanque des Aînés Pontois Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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