[MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon

Pont-Salomon

[MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Partez à la découverte du géocaching et des trésors patrimoniaux de Pont-Salomon au départ de l’Usine Idéale.

.

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07 usineideale@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover geocaching and Pont-Salomon’s heritage treasures from the Usine Idéale.

L’événement [MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène