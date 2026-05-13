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[MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon

[MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon jeudi 29 octobre 2026.

Lieu : L'Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026

Adresse : 100 rue des martinets

Ville : 43330 Pont-Salomon

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 29 octobre 2026

Fin : jeudi 29 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-Salomon

[MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Partez à la découverte du géocaching et des trésors patrimoniaux de Pont-Salomon au départ de l’Usine Idéale.
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L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07  usineideale@loire-semene.fr

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English :

Discover geocaching and Pont-Salomon’s heritage treasures from the Usine Idéale.

L’événement [MOIS DE LA RANDO] À la découverte du Géocaching et des trésors de Pont-Salomon Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène

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