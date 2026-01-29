Fermeture de la pêche Pont-Salomon
Fermeture de la pêche Pont-Salomon samedi 19 septembre 2026.
Fermeture de la pêche
Maison de la pêche (bassin du pont) Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Amis de la Semène fête la fermeture de la pêche au plan d’eau avec soupe aux choux.
Ouvert à tous, pêcheur ou non.
Maison de la pêche (bassin du pont) Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 74 44 29 lesamisdelasemene@gmail.com
English :
Les Amis de la Semène celebrate the close of fishing at the lake with a cabbage soup.
Open to all, anglers or not.
