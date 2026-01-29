Fermeture de la pêche Pont-Salomon

Fermeture de la pêche

Maison de la pêche (bassin du pont) Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Les Amis de la Semène fête la fermeture de la pêche au plan d’eau avec soupe aux choux.

Ouvert à tous, pêcheur ou non.

Maison de la pêche (bassin du pont) Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 74 44 29 lesamisdelasemene@gmail.com

English :

Les Amis de la Semène celebrate the close of fishing at the lake with a cabbage soup.

Open to all, anglers or not.

