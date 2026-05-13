[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Ouverture de l’Usine Idéale L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon
[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Ouverture de l’Usine Idéale L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon samedi 19 septembre 2026.
Pont-Salomon
[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Ouverture de l’Usine Idéale
L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Usine Idéale vous ouvre ses portes.
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L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07 usineideale@loire-semene.fr
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English :
As part of the European Heritage Days, the Usine Idéale opens its doors to you.
L’événement [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Ouverture de l’Usine Idéale Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène
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