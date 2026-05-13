Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon

Pont-Salomon

Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Projection et discussion avec Raymond Vacheron sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure.

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L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07 usineideale@loire-semene.fr

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English :

Screening and discussion with Raymond Vacheron on the history of the nail makers of Saint-Ferréol-d’Auroure.

L’événement Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène