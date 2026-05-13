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Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon

Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : L'Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026

Adresse : 100 rue des martinets

Ville : 43330 Pont-Salomon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pont-Salomon

Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Projection et discussion avec Raymond Vacheron sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure.
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L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07  usineideale@loire-semene.fr

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English :

Screening and discussion with Raymond Vacheron on the history of the nail makers of Saint-Ferréol-d’Auroure.

L’événement Conférence-débat sur l’histoire des cloutiers de Saint-Ferréol-d’Auroure Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène

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