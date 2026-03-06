Concours de pétanque ZA de Leygat Tence
Concours de pétanque ZA de Leygat Tence samedi 6 juin 2026.
Concours de pétanque
ZA de Leygat Maison de la Chasse Tence Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les chasseurs de Tence vous invite à leur concours de pétanque. Tirage au sort de la tombola suivi de la soupe aux choux en soirée.
ZA de Leygat Maison de la Chasse Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 88 39 12
English :
The Tence hunters invite you to their petanque competition. Tombola draw followed by cabbage soup in the evening.
L’événement Concours de pétanque Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon