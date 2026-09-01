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AGENDA · Pont-Salomon

Concours de pétanques des Ang’Elles Foot Stade Pont-Salomon

samedi 19 septembre 2026 · Stade · Pont-Salomon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Stade
Adresse
Rue des Acacias
Ville
43330 Pont-Salomon
Département
Haute-Loire
Tarif
14 14 14 par équipe

Pont-Salomon

Concours de pétanques des Ang’Elles Foot

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les Ang’Elles Foot organisent un concours de pétanque au stade de Pont-Salomon.
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Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69 

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English :

Ang’Elles Foot is organizing a pétanque tournament at the Pont-Salomon stadium.

L’événement Concours de pétanques des Ang’Elles Foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène

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