Concours de pétanques des Ang’Elles Foot Stade Pont-Salomon
samedi 19 septembre 2026 · Stade · Pont-Salomon
Informations pratiques
Pont-Salomon
Concours de pétanques des Ang’Elles Foot
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Ang’Elles Foot organisent un concours de pétanque au stade de Pont-Salomon.
.
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69
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English :
Ang’Elles Foot is organizing a pétanque tournament at the Pont-Salomon stadium.
L’événement Concours de pétanques des Ang’Elles Foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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