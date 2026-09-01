Concours de pétanques des Ang’Elles Foot Stade Pont-Salomon

Informations pratiques

Pont-Salomon

Concours de pétanques des Ang’Elles Foot

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Ang’Elles Foot organisent un concours de pétanque au stade de Pont-Salomon.

.

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 70 92 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ang’Elles Foot is organizing a pétanque tournament at the Pont-Salomon stadium.

L’événement Concours de pétanques des Ang’Elles Foot Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène