Les Tites Z’Oreilles Rue des Accacias Pont-Salomon
mercredi 23 septembre 2026 · Rue des Accacias · Pont-Salomon
Informations pratiques
Pont-Salomon
Les Tites Z’Oreilles
Rue des Accacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-09-23 2026-11-25
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !
Mais c’est surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grand-parents… autour de thèmes variés.
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Rue des Accacias Bibliothèque Pierre Andrès Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 27 69 bibliothequeptsalomon@loire-semene.fr
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… around a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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