Concours de pony games La Celle-Condé
Concours de pony games La Celle-Condé samedi 18 avril 2026.
La Celle-Condé
Concours de pony games
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Des poneys, de la vitesse, quoi de mieux qu’un pony games ?
Le pony games est un sport individuel, d’équipe ou à pratiquer en paire. Chacun leur tour, les cavaliers devront montrer leur habilité, leur aisance; le tout, en gérant leur poney et les difficultés imposées.
Bonne occasion pour sortir en famille et découvrir une nouvelle discipline, organisée par le Domaine Equestre de Calypso de La Berthenoux. .
Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 41 03 72
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English :
Ponies, speed, what could be better than a pony game?
L’événement Concours de pony games La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LIGNIERES
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