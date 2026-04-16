La Celle-Condé

Concours de pony games

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Des poneys, de la vitesse, quoi de mieux qu’un pony games ?

Le pony games est un sport individuel, d’équipe ou à pratiquer en paire. Chacun leur tour, les cavaliers devront montrer leur habilité, leur aisance; le tout, en gérant leur poney et les difficultés imposées.

Bonne occasion pour sortir en famille et découvrir une nouvelle discipline, organisée par le Domaine Equestre de Calypso de La Berthenoux. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 41 03 72

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English :

Ponies, speed, what could be better than a pony game?

L’événement Concours de pony games La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LIGNIERES