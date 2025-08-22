Le tour du Pôle du Cheval et de l’Âne La Celle-Condé Cher

Le tour du Pôle du Cheval et de l’Âne A cheval

Le tour du Pôle du Cheval et de l’Âne Lieu-dit Les Amourettes 18160 La Celle-Condé Cher Centre-Val de Loire

Durée : 300 Distance : 20000.0 Tarif :

Le Pôle du Cheval et de l’Âne est un parc de nature et de loisirs aux activités variées et ludiques et son village de cottages.

Cet itinéraire est votre point de départ.

English :

The Pôle du Cheval et de l’Âne is a nature and leisure park with varied and playful activities and its village of brand new cottages

This route is your starting point.

Deutsch :

Der Pôle du Cheval et de l’Âne ist ein Natur- und Freizeitpark mit vielfältigen und spielerischen Aktivitäten und einem Dorf mit brandneuen Cottages

Diese Route ist Ihr Ausgangspunkt.

Italiano :

Il Pôle du Cheval et de l’Âne è un parco naturale e ricreativo con una varietà di attività divertenti e un villaggio di cottage nuovissimi

Questo percorso è il punto di partenza.

Español :

El Pôle du Cheval et de l’Âne es un parque de naturaleza y ocio con una gran variedad de actividades lúdicas y un pueblo de casitas nuevas

Esta ruta es su punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire