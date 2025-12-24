Laser game à dos d’âne

Pôle du Cheval et de l’Âne La Celle-Condé Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

Munis d’un pistolet laser, les enfants évolueront à dos d’âne sur un parcours balisé. Les accompagnants devront eux-aussi participer à l’animation en guidant les ânes.

Leur mission viser juste pour atteindre les Toupabo , des petits extraterrestres qu’ils devront ensuite soigner ! Réservation nécessaire.

Animation à partir de 6 ans et 40kg maximum. Deux sessions par jour 14h15 ou 15h30. La durée est de 30 minutes 7 .

Pôle du Cheval et de l’Âne La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equipped with a laser pistol, children will ride a donkey on a marked course. Free entertainment.

L’événement Laser game à dos d’âne La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIGNIERES