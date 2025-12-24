Laser game à dos d’âne, La Celle-Condé
Laser game à dos d’âne, La Celle-Condé mercredi 15 avril 2026.
Laser game à dos d’âne
Pôle du Cheval et de l’Âne La Celle-Condé Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : Mercredi 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-15 2026-04-22 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
Munis d’un pistolet laser, les enfants évolueront à dos d’âne sur un parcours balisé. Les accompagnants devront eux-aussi participer à l’animation en guidant les ânes.
Leur mission viser juste pour atteindre les Toupabo , des petits extraterrestres qu’ils devront ensuite soigner ! Réservation nécessaire.
Animation à partir de 6 ans et 40kg maximum. Deux sessions par jour 14h15 ou 15h30. La durée est de 30 minutes 7 .
Pôle du Cheval et de l’Âne La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr
Equipped with a laser pistol, children will ride a donkey on a marked course. Free entertainment.
L’événement Laser game à dos d’âne La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIGNIERES