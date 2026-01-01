Concours Saut d’Obstacles professionnels La Celle-Condé

Concours Saut d’Obstacles professionnels

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Début : 2026-04-21

fin : 2026-05-13

2026-04-21 2026-05-12

L’association des Eleveurs Equins du Berry organise un concours qui s’adresse principalement aux cavaliers profesionnels, réservé aux jeunes cheveux de 4 à 6ans.

Ces 2 journées de concours de saut d’obstacles sont organisées par l’AEEB. Fondée en 2022, l’Association des Eleveurs Equins du Berry a pour but de soutenir et promouvoir les éleveurs du Berry. .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire eleveursequinsduberry@gmail.com

The Association des Eleveurs Equins du Berry organizes a competition aimed primarily at professional riders, reserved for young horses aged 4 to 6.

