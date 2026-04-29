Concours de puzzle 1000 pièces par équipe de 4 en Langue des Signes Française Médiathèque de la Canopée Paris
Concours de puzzle 1000 pièces par équipe de 4 en Langue des Signes Française Médiathèque de la Canopée Paris samedi 13 juin 2026.
Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !
Gratuit, sur inscription.
Pour un public initié dès 15 ans
Un niveau minimum intermédiaire en LSF est recommandé
Les équipes sont constituées de 4 personnes, pas plus, pas moins. Si vous vous inscrivez déjà avec une équipe constituée, précisez dans le champ « commentaires » les prénoms des membres de votre équipe.
>> Si vous prenez des billets pour votre équipe, il est nécessaire de réserver 1 place par personne.
Venez mettre à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe !
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T17:30:00+02:00
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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