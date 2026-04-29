Concours de puzzle 1000 pièces par équipe de 4 en Langue des Signes Française Médiathèque de la Canopée Paris

Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !

Gratuit, sur inscription.

Pour un public initié dès 15 ans

Un niveau minimum intermédiaire en LSF est recommandé

Les équipes sont constituées de 4 personnes, pas plus, pas moins. Si vous vous inscrivez déjà avec une équipe constituée, précisez dans le champ « commentaires » les prénoms des membres de votre équipe.

>> Si vous prenez des billets pour votre équipe, il est nécessaire de réserver 1 place par personne.

Venez mettre à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe !

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T17:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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