Informations pratiques

Beauzac

Concours de puzzle

ESPACE LA DORLIERE Beauzac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

3ᵉ édition du Défi Puzzle de Beauzac ! Découvrez le thème Nos amis les animaux . Tous les binômes parents/enfants seront récompensés.

Réservation sur hello asso et à l’Office de Tourisme.

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ESPACE LA DORLIERE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 34 71 02

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English :

3rd Edition of the Beauzac Puzzle Challenge! Discover the theme Our Animal Friends. All parent-child pairs will receive a prize.

Register on Hello Asso and at the Tourist Office.

L’événement Concours de puzzle Beauzac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron