Concours de puzzle Beauzac
dimanche 27 septembre 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Concours de puzzle
ESPACE LA DORLIERE Beauzac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
3ᵉ édition du Défi Puzzle de Beauzac ! Découvrez le thème Nos amis les animaux . Tous les binômes parents/enfants seront récompensés.
Réservation sur hello asso et à l’Office de Tourisme.
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ESPACE LA DORLIERE Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 34 71 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd Edition of the Beauzac Puzzle Challenge! Discover the theme Our Animal Friends. All parent-child pairs will receive a prize.
Register on Hello Asso and at the Tourist Office.
L’événement Concours de puzzle Beauzac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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