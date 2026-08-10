Saison culturelle Théâtre TOC, TOC salle de la dorliere Beauzac
samedi 31 octobre 2026 · salle de la dorliere · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Saison culturelle Théâtre TOC, TOC
salle de la dorliere AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Théâtre, la compagnie La Puce qui trotte présente TOC, TOC comédie de Laurent Baffie à l’Espace La Dorlière de BEAUZAC samedi 31 octobre à 20h30. Réservation en ligne sur (www.billetweb.fr) TROUVER UN BILLET BEAUZAC).
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salle de la dorliere AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
Theater: The La Puce qui trotte theater company presents TOC, TOC—a comedy by Laurent Baffie—at the “La Dorlière” venue in BEAUZAC on Saturday, October 31, at 8:30 p.m. Book online at (www.billetweb.fr) > FIND A TICKET BEAUZAC.
L’événement Saison culturelle Théâtre TOC, TOC Beauzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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