Soirée du Manga à la Médiathèque de Beauzac avenue Maréchal Leclerc Beauzac
vendredi 2 octobre 2026 · avenue Maréchal Leclerc · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Soirée du Manga à la Médiathèque de Beauzac
avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
L’association Mangakon organise son premier événement en Haute-Loire la Soirée Manga à la Médiathèque. A l’occasion des @Biblis en Folie, venez découvrir une sélection de mangakas et bédéistes venus spécialement pour présenter et dédicacer leurs tomes !
.
avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mangakon association is organizing its first event in Haute-Loire: Manga Night at the Library. As part of the @Biblis en Folie festival, come discover a selection of manga artists and comic book creators who have come especially to present and sign their volumes!
L’événement Soirée du Manga à la Médiathèque de Beauzac Beauzac a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Beauzac (Haute-Loire)
- Journée du patrimoine Visite de l’Eglise, crypte, Bourg Beauzac 19 septembre 2026
- Concours de puzzle Beauzac 27 septembre 2026
- Salon du Manga, Médiathèque la Parenthèse de Beauzac, Beauzac 2 octobre 2026
- Séjour itinérant sur le GR3 Source et gorges de la Loire Beauzac 13 octobre 2026
- Saison culturelle Théâtre TOC, TOC salle de la dorliere Beauzac 31 octobre 2026