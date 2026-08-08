Soirée du Manga à la Médiathèque de Beauzac avenue Maréchal Leclerc Beauzac

Informations pratiques

Beauzac

Soirée du Manga à la Médiathèque de Beauzac

avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

L’association Mangakon organise son premier événement en Haute-Loire la Soirée Manga à la Médiathèque. A l’occasion des @Biblis en Folie, venez découvrir une sélection de mangakas et bédéistes venus spécialement pour présenter et dédicacer leurs tomes !

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avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34

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English :

The Mangakon association is organizing its first event in Haute-Loire: Manga Night at the Library. As part of the @Biblis en Folie festival, come discover a selection of manga artists and comic book creators who have come especially to present and sign their volumes!

L’événement Soirée du Manga à la Médiathèque de Beauzac Beauzac a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron