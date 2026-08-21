Salon du Manga, Médiathèque la Parenthèse de Beauzac, Beauzac

Informations pratiques

Salon du Manga Vendredi 2 octobre, 08h00, 17h00 Médiathèque la Parenthèse de Beauzac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T08:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

« Qu’est-ce que l’association Mangakon ? »

L’association Mangakon est une association d’auteurs de mangas et BD d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Créée il y a quelques mois, l’association Mangakon a pour vocation de promouvoir le développement des auteurs de mangas français sur notre belle région, ce au travers de rencontres avec le public, d’évènement en partenariat avec les médiathèques et librairies, ainsi que l’organisation ou co-organisation de salon avec les élus municipaux et régionaux !

La Soirée Manga à Beauzac :

L’association Mangakon organise son premier événement dans la Haute-Loire : la Soirée Manga à la Médiathèque de Beauzac le vendredi 2 octobre de 17H à 20H ! A l’occasion des Biblis en Folie, venez découvrir une sélection de mangakas et bédéistes venus spécialement pour présenter et dédicacer leurs tomes ! En plus des auteurs, découvrez des animations illustration et badges.

Médiathèque la Parenthèse de Beauzac 9 avenue Maréchal leclerc 43590 Beauzac Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 61 50 34 06 18 49 37 47 https://www.facebook.com/mediathequelaparenthesebeauzac Médiathèque Municipale La bibliothèque municipale de Beauzac, créée en 1981, est située avenue du maréchal Leclerc depuis le 19 février 2005.

discothèque, prêts et consultation de cédéroms, accès Internet.

Dés à présent, Vous pouvez consulter le catalogue de la médiathèque en cliquant ici

@ltibox

http://bdhl.mediatheques.fr/

accès à une plateforme de streaming pour écouter ou voir légalement musique/films/documentaires….

Biblis en folie 2026

©Association Mangakon