Concours de saut d’obstacles Jump Halloween

Route de la Celle Condé La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Les écuries Cordailla, basées à Chezal-Benoît,organisent chaque année à cette période un concours de saut d’obstacles costumé sur le site du Pôle du Cheval et de l’Ane.

Discipline facile à comprendre la barre tombe ou non et le chrono dit qui va le plus vite sur le tour. Technique et agilité pour le cavalier qui doit s’adapter à chaque obstacle. Bonne ambiance, convivialité assurée et prix du meilleur déguisement dans chaque épreuve. .

Route de la Celle Condé La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire f.bergeron@live.fr

English :

The Cordailla stables based in Chezal-Benoît traditionally organize a costumed show jumping competition on the site of the Pôle du Cheval et de l’Ane. Preparatory, club, pony and shetland classes, and a special Halloween competition with a prize for the best disguise in each class.

L’événement Concours de saut d’obstacles Jump Halloween La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-08 par OT LIGNIERES