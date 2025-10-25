Concours de saut d’obstacles Jump Halloween La Celle-Condé
Concours de saut d’obstacles Jump Halloween La Celle-Condé vendredi 23 octobre 2026.
Concours de saut d’obstacles Jump Halloween
Route de la Celle Condé La Celle-Condé Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Les écuries Cordailla, basées à Chezal-Benoît,organisent chaque année à cette période un concours de saut d’obstacles costumé sur le site du Pôle du Cheval et de l’Ane.
Discipline facile à comprendre la barre tombe ou non et le chrono dit qui va le plus vite sur le tour. Technique et agilité pour le cavalier qui doit s’adapter à chaque obstacle. Bonne ambiance, convivialité assurée et prix du meilleur déguisement dans chaque épreuve. .
Route de la Celle Condé La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire f.bergeron@live.fr
English :
The Cordailla stables based in Chezal-Benoît traditionally organize a costumed show jumping competition on the site of the Pôle du Cheval et de l’Ane. Preparatory, club, pony and shetland classes, and a special Halloween competition with a prize for the best disguise in each class.
L’événement Concours de saut d’obstacles Jump Halloween La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-08 par OT LIGNIERES
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