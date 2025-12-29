Fête de la batteuse à La Celle-Condé La Celle-Condé

Fête de la batteuse à La Celle-Condé

Le Bourg La Celle-Condé Cher

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’association l’Etoile Bleue de la Celle-Condé organise de nouveau sa fête de la batteuse.

De nombreuses animations et démonstrations sont attendues où vous pourrez y découvrir le travail agricole d’il y a 100 ans… Programme complet à venir. .

Le Bourg La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire etoile.bleue18@orange.fr

English :

For the second year running, the Etoile Bleue association in La Celle-Condé is organizing its threshing machine festival. Numerous events and demonstrations are expected, where you can discover the agricultural work of 100 years ago…

