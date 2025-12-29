Fête de la batteuse à La Celle-Condé La Celle-Condé
Le Bourg La Celle-Condé Cher
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-08-08
L’association l’Etoile Bleue de la Celle-Condé organise de nouveau sa fête de la batteuse.
De nombreuses animations et démonstrations sont attendues où vous pourrez y découvrir le travail agricole d’il y a 100 ans… Programme complet à venir. .
Le Bourg La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire etoile.bleue18@orange.fr
English :
For the second year running, the Etoile Bleue association in La Celle-Condé is organizing its threshing machine festival. Numerous events and demonstrations are expected, where you can discover the agricultural work of 100 years ago…
