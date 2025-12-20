Courses hippiques du 9 août La Celle-Condé

Courses hippiques du 9 août

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Dimanche 2026-08-09 14:00:00

Ce dimanche, retrouvez 7 courses hippiques dont 5 d’obstacles et 2 de trot & des animations pour la famille avec Hippodromes en fête .

Lors des courses hippiques de trot et de galop, vous pourrez aussi profiter de la vue qu’offre le restaurant panoramique, pensez cependant à réserver auprès de l’Auberge de l’Abbaye de Noirlac où William et son équipe assureront la restauration. Ce sera également le rendez-vous des hippodromes en fête ! Jeux pour enfants, borne photo, fun derby, bornes de jeux pour les familles et stand dédié au bien-être animal, venez passer une journée unique avec vos proches. 5 .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

English :

This Sunday, enjoy 7 horse races, including 5 over jumps and 2 trotting races, as well as family entertainment with Hippodromes en fête .

