Visite secrète du Pôle du Cheval et de l’Âne et de l’hippodrome La Celle-Condé dimanche 9 août 2026.

La Celle-Condé

Visite secrète du Pôle du Cheval et de l’Âne et de l’hippodrome

La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le Pôle du Cheval et de l’Âne, parc de nature et de loisirs, propriété du Conseil départemental du Cher, vous accueille pour la visite des coulisses du site, et vous aurez la chance exceptionnelle de découvrir l’Hippodrome qui sera en pleine ébullition puisque jour de courses !

Cette date est une magnifique occasion pour découvrir, de façon privilégiée, le site du Pôle du Cheval et de l’Âne ainsi que les coulisses des Courses Hippiques qui se tiendront le même jour. Ce visite secrète disposant d’un nombre de places limitées, il vous faudra impérativement réserver votre ou vos billets.

Si vous souhaitez déjeuner au restaurant panoramique de l’hippodrome, pensez à réserver auprès du restaurant de l’Auberge de l’Abbaye de Noirlac qui assure le service. .

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

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English :

The Pôle du Cheval et de l’Âne, a nature and leisure park owned by the Conseil départemental du Cher, welcomes you for a behind-the-scenes tour of the site, and you’ll have the exceptional opportunity to discover the Hippodrome, which will be in full swing on race day!

L’événement Visite secrète du Pôle du Cheval et de l’Âne et de l’hippodrome La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-06-11 par OT LIGNIERES