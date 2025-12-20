Concours National et International Connemara 2026 La Celle-Condé

Concours National et International Connemara 2026

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

4 jours de concours dédiés à la race Connemara sur le site du Pôle du Cheval et de l’Âne le National Connemara & Connemara Part-Bred et l’International Connemara se tiendront en même temps!

Au programme Classifications, Concours de Modèle & Allures, Ridden Class… ainsi que de nombreux rendez-vous autour des poneys Connemara. Le programme complet arrive très bientôt. .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 85 29 75 connemara.france@wanadoo.fr

English :

4 days of competitions dedicated to the Connemara breed on the Pôle du Cheval et de l’Âne site: the National Connemara & Connemara Part-Bred and the International Connemara will be held at the same time!

