AGENDA · Beauzac
Concours de tarot salle des remparts Beauzac
mercredi 4 novembre 2026 · salle des remparts · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Concours de tarot
salle des remparts rue des remparts Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 14:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Concours de Tarot avec la Boule riveraine de Vaures.
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salle des remparts rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
Tarot Contest with the Boule Riveraine de Vaures.
L’événement Concours de tarot Beauzac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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