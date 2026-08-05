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AGENDA · Beauzac

Concours de tarot salle des remparts Beauzac

mercredi 4 novembre 2026 · salle des remparts · Beauzac

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
salle des remparts
Adresse
rue des remparts
Ville
43590 Beauzac
Département
Haute-Loire
Tarif

Beauzac

Concours de tarot

salle des remparts rue des remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 14:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Concours de Tarot avec la Boule riveraine de Vaures.
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salle des remparts rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 

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English :

Tarot Contest with the Boule Riveraine de Vaures.

L’événement Concours de tarot Beauzac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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