Concours dessin La Cellette
Concours dessin La Cellette dimanche 13 décembre 2026.
La Cellette
Concours dessin
Ancienne épicerie La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Remise des prix du concours de dessins de Noël
Dimanche 13 Décembre
Ancienne épicerie
–> Aux lutins du Père Noël .
Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours dessin
L’événement Concours dessin La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
À voir aussi à La Cellette (Creuse)
- Marché du Panier de Poucet La Cellette 13 juin 2026
- Piou Piou Festival La Cellette 26 juin 2026
- Sortie Nature La Cellette 30 juin 2026
- Marché du Panier de Poucet La Cellette 11 juillet 2026
- Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette 11 juillet 2026