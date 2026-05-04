La Cellette

Concours dessin

Ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Remise des prix du concours de dessins de Noël

Dimanche 13 Décembre

Ancienne épicerie

–> Aux lutins du Père Noël .

Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Concours dessin

L’événement Concours dessin La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche