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Concours dessin La Cellette

Concours dessin La Cellette

Concours dessin La Cellette dimanche 13 décembre 2026.

Adresse : Ancienne épicerie

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Tarif :

La Cellette

Concours dessin

Ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Remise des prix du concours de dessins de Noël
Dimanche 13 Décembre
Ancienne épicerie

–> Aux lutins du Père Noël   .

Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Concours dessin

L’événement Concours dessin La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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