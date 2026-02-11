Concours équestre Etrier Fort-Mahon-Plage
Concours équestre Etrier Fort-Mahon-Plage dimanche 22 mars 2026.
Concours équestre Etrier
1832 rue de l’authie Fort-Mahon-Plage Somme
Début : 2026-03-22
fin : 2026-06-07
2026-03-22 2026-05-08 2026-05-16 2026-06-06
Concours de dressage équestre et EquiFun organisés par le centre équestre l’étrier à Fort-Mahon-Plage.
Entrée Libre.
Buvette et restauration sur place.
1832 rue de l’authie Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 28 71 32
English :
Equestrian dressage competition and EquiFun organized by the l’étrier equestrian center in Fort-Mahon-Plage.
Free admission.
Refreshments and catering on site.
