Concours équestre Etrier Fort-Mahon-Plage

Concours de dressage équestre et EquiFun organisés par le centre équestre l’étrier à Fort-Mahon-Plage.

Entrée Libre.

Buvette et restauration sur place.

English :

Equestrian dressage competition and EquiFun organized by the l’étrier equestrian center in Fort-Mahon-Plage.

Free admission.

Refreshments and catering on site.

