Concours l’Écharde, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Concours l’Écharde, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 7 octobre 2023.
Concours l’Écharde 7 et 8 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Gratuit dans le cadre de la Fête de la science
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Du petit tracas à l’enjeu planétaire, il n’y a qu’un pas… celui qui vous amène au Concours l’Écharde ! Le seul concours qui vous présente des inventions qui révolutionneront votre quotidien… ou pas ! FDS Fête de la science
À voir aussi à Paris (Paris)
- Business Model Disruption : Quand l’IA et le secteur juridique préfigurent l’avenir des services professionnels., Maison des ESSEC, Paris 7 mai 2026
- Romain Vuillemin sings The Great American Songbook, JASS CLUB, Paris 7 mai 2026
- Afterwork – Le Char Bonheur Maison de la Conversation Paris 7 mai 2026
- Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris 7 mai 2026
- Ateliers cuisine – parcours cuisine TENDANCE 19 PARIS 7 mai 2026