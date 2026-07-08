Concours Régional de Danse Classique Auvergne-Rhône-Alpes Auditorium de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Concours Régional de Danse Classique Auvergne-Rhône-Alpes

Auditorium de Valence 32 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 21:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Le 1er Concours Régional de Danse Classique Auvergne-Rhône-Alpes réunira, le 7 novembre 2026 à Valence, de jeunes danseurs autour d’un jury de professionnels. Un événement dédié à l’excellence, au partage et au rayonnement de la danse classique.

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Auditorium de Valence 32 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rclodong@ffdanse.fr

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English :

The 1st Auvergne-Rhône-Alpes Regional Classical Dance Competition will bring together young dancers in Valence on November 7, 2026, to perform before a jury of professionals. An event dedicated to excellence, sharing, and promoting classical dance.

L’événement Concours Régional de Danse Classique Auvergne-Rhône-Alpes Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme