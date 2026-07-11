Concours voix nouvelles Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concours voix nouvelles Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:00:00

fin : 2026-10-26 15:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Audition publique.

Le concours Voix Nouvelles permet de déceler le talent de jeunes artistes lyriques !

Il a révélé des chanteuses et chanteurs aujourd’hui reconnus sur les scènes internationales, tels Natalie Dessay, Stéphane Degout, Karine Deshayes, Eva Zaïcik ou plus récemment Lauranne Oliva…

Pour cette 6e édition, les épreuves éliminatoires de la Nouvelle-Aquitaine se déroulent à l’Opéra de Limoges. La finale régionale se tiendra le 9 janvier 2027 à l’Opéra National de Bordeaux.

Concours initié en 1988 par le Centre français de promotion lyrique aujourd’hui Génération Opéra et la Fondation France-Télécom devenue Fondation Orange.

Durée 1h30 minimum. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Concours voix nouvelles Opéra de Limoges

L’événement Concours voix nouvelles Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Limoges Métropole