Concrete Vehicles • Lobsterbomb • Longue Ride SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

CONCRETE VEHICLES (22h30)

(Noise rock – Vancouver, CAN)

Concrete Vehicles (anciennement Computer) est un groupe originaire de Vancouver né d’un projet d’enregistrement entre deux amis de longue date, Hudson Schlesny et Ben Lock. Au fur et à mesure que leurs enregistrements évoluaient, leurs morceaux sont devenus trop chaotiques et trop nuancés pour être joués en live avec un groupe classique, ce qui les a incités à élargir la formation pour en faire un collectif plus important.

Deux ans plus tard, le groupe est désormais au complet, avec sept membres, et s’attèle à transformer ses morceaux pour intégrer une palette instrumentale plus large, comprenant notamment le saxophone, les synthétiseurs et les percussions. Depuis la formation de ce septuor, le groupe a donné 35 concerts, dont une tournée dans l’Est du Canada et des apparitions aux festivals Sled Island et Khatsalano. En octobre 2025, le groupe a sorti son premier album, *Station On The Hill*, chez Dine Alone Records, et a effectué une tournée au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas pour se produire au festival Left Of The Dial à Rotterdam.

Les 3 influences : Black Country New Road, YHWH Nailgun & Hella.

https://concretevehicles.bandcamp.com/…/station-on-the…

https://www.youtube.com/watch?v=IOBAo9HqH5k

LOBSTERBOMB (21h30)

(Post punk – Ladies & Ladys – Berlin, DEU)

Lobsterbomb est un groupe indie-punk berlinois qui joue une musique qui donne envie de vivre. Bruyant, brut et sans concession, ses membres chantent, hurlent et sautent dans tous les sens pour se libérer du poids du monde. Pour se perdre dans des morceaux bruyants et trouver un lien en ces temps fragiles. Leur deuxième album, « Overstimulated », est disponible depuis le 25 septembre chez Ladies & Ladys Records.

Les 3 influences : New York Dolls, Lambrini Girls & Bikini Kill

https://lobsterbomb.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/…/UCE55TFga91yy90W4uyMRYlw/videos

LONGUE RIDE (20h30)

(Rock post punk – Paris, FR)

Longue Ride est un trio post-punk parisien nourri à l’énergie brute de Viagra Boys et à l’humour décalé de Wet Leg. Mené par le charismatique Nicolas — nageur compulsif et dog-sitter à temps partiel — et accompagné à la basse par Callum et à la batterie par Manu, le groupe délivre des titres drôles et énergiques, qui électrisent n’importe quelle scène en deux morceaux chrono.

Les 3 influences : Viagra Boys, Fat Dog & Getdown Services

https://soundcloud.com/longue-ride

https://www.youtube.com/@LongueRide

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Vendredi 11 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Deadletter, Fat Dog & Gurriers.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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