Coney Island Queen, une exposition de Ludivine Combe Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet Paris samedi 4 juillet 2026.

Derrière le grain de ses pellicules périmées, elles nous emmène pour un voyage hors du temps à Coney Island, entre serpents et barbes à papa. Voir le monde à travers ses yeux, c’est choisir de regarder avec intention.

De s’émerveiller de ce qui nourrit son regard, encore et toujours. De le capturer aussi, pour que cette vie-là existe éternellement sur la pellicule et à jamais dans son coeur.

Des bananes géantes gonflables en passant par des danseurs Portoricains, chacun trouve sa juste place dans cet étrange paysage photographique et est photographié tel qu’il est, sans jugement : après tout, à la plage, tout le monde est sur le même pied d’égalité.

Cette quête de l’autre est aussi une quête de soi, c’est ce que Ludivine Combe nous montre à travers son objectif. Que la beauté, la joie et l’énergie sauvage sommeillent en chacun d’entre nous, si l’on décide de voir.

La plage. La chaleur. L’océan à perte de vue. En voyant les images de Ludivine Combe, on a presque l’impression d’y être.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet 75004 Paris



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