UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Coney Island Queen, une exposition de Ludivine Combe Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet Paris

Coney Island Queen, une exposition de Ludivine Combe Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet Paris

Coney Island Queen, une exposition de Ludivine Combe Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet
Adresse
Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026

Derrière le grain de ses pellicules périmées, elles nous emmène pour un voyage hors du temps à Coney Island, entre serpents et barbes à papa. Voir le monde à travers ses yeux, c’est choisir de regarder avec intention.

De s’émerveiller de ce qui nourrit son regard, encore et toujours. De le capturer aussi, pour que cette vie-là existe éternellement sur la pellicule et à jamais dans son coeur.

Des bananes géantes gonflables en passant par des danseurs Portoricains, chacun trouve sa juste place dans cet étrange paysage photographique et est photographié tel qu’il est, sans jugement : après tout, à la plage, tout le monde est sur le même pied d’égalité.

Cette quête de l’autre est aussi une quête de soi, c’est ce que Ludivine Combe nous montre à travers son objectif. Que la beauté, la joie et l’énergie sauvage sommeillent en chacun d’entre nous, si l’on décide de voir.

La plage. La chaleur. L’océan à perte de vue. En voyant les images de Ludivine Combe, on a presque l’impression d’y être.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :

Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet  75004 Paris


Afficher la carte du lieu Sur les Berges de Seine, Rampe Châtelet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)